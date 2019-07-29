"Краснодар" выступил инициатором изменения времени начала матча РПЛ против "Рубина"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" стал инициатором переноса начала матча пятого тура чемпионата России против казанского "Рубина" на 2,5 часа позже изначально запланированного времени. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится 10 августа на стадионе "Краснодара". Изначально планировалось, что игра начнется в 16:30 мск, но в понедельник пресс-служба клуба объявила об изменении времени на 19:00.

"В связи с обращением "Краснодара" и в соответствии с пунктами 6.4.1 и 6.5 регламента Российской премьер-лиги, матч 5-го тура между "Краснодаром" и "Рубином" перенесен на 19:00 мск", - сообщили в пресс-службе организации.

В пункте 6.4.1 указано, что клубы, участвующие в отборочных стадиях еврокубков, имеют право на перенос соответствующих ближайших матчей чемпионата исключительно в пределах указанных в календаре дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура. Перенос таких игр матчей осуществляется премьер-лигой по письменной заявке клуба, направленной не позднее следующего рабочего дня после даты проведения жеребьевки соответствующей отборочной стадии, с обязательным уведомлением о переносе РФС, клубов и основного вещателя. Также был учтена возможность того, что в день матча за час до изначально назначенного времени, в 15:30 мск, температура может быть выше разрешенных регламентом РПЛ 35 градусов тепла, о чем указано в пункте 6.5.

До и после матча с "Рубином" "Краснодару" предстоит провести две встречи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту". Первая состоится 7 августа в Краснодаре (начало - 20:00 мск), ответная пройдет в Порту 13 августа (22:00).

На данный момент "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. "Рубин" с четырьмя очками располагается на шестой строчке. В четвертом туре 3 августа краснодарцы в Санкт-Петербурге встретятся с "Зенитом", а казанцы на следующий день примут ЦСКА.