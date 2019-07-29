Баскетболисты Мозгов и Швед присоединятся к сборной России не раньше августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Баскетболисты Тимофей Мозгов и Алексей Швед присоединятся к сборной России, которая проводит подготовку к Кубку мира, не раньше августа. Об этом журналистам заявил в понедельник главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Основной сбор команды начался 22 июля на базе в подмосковном Новогорске. На прошлой неделе пресс-служба Российской федерации баскетбола сообщила, что Мозгов не приедет на подготовительный сбор и не поможет сборной России на Кубке мира. Сам баскетболист заявил ТАСС, что не отказывался от выступления за сборную России.

"Ситуация с Мозговым не изменилась. Мы готовы ждать его, ждем информации в начале августа. Швед подключится к команде позже [в августе]", - заявил Базаревич.

Мозгов не провел в прошлом сезоне ни одного матча за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" из-за травмы и продолжает восстановление. Швед из "Химок" недавно возобновил тренировки после травмы, полученной в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона против ЦСКА.

"Все игроки сборной находятся в неплохой форме. В первую неделю была проделана отличная работа. Надеюсь, мы продолжим в том же духе", - сказал тренер.

Сборная России на предварительном этапе Кубка мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.