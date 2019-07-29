Карасев: баскетболист Швед может заменить Хвостова на позиции разыгрывающего в сборной

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игрок подмосковных "Химок" Алексей Швед может заменить Дмитрия Хвостова на позиции разыгрывающего в баскетбольной сборной России. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник защитник команды Сергей Карасев.

Сборная России на групповом этапе Кубка мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир из-за травмы пропустит основной разыгрывающий сборной Дмитрий Хвостов.

"Конечно, Швед может играть разыгрывающего. Если он хочет и готов это делать, то он раздает очень много передач. В "Химках" по 12 передач делал в некоторых играх", - заявил Карасев.

Ранее главный тренер сборной России Сергей Базаревич сообщил, что Швед присоединится к сборной России позднее в августе. Игрок "Химок" недавно возобновил тренировки после травмы, полученной в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона против ЦСКА.

По мнению Карасева, у сборной достаточно времени, чтобы подготовиться к Кубку мира. "У нас впереди месяц подготовки - этого достаточно. Понятно, что Хвостова будет не хватать и Тимы [Мозгова], если он не успеет восстановиться, но это означает, что нам придется сплотиться, плюс дополнительная нагрузка выпадет на лидеров, мы к этому готовы, - сказал Карасев. - Я специально готовился все лето, тренировался и физически готов хорошо".

Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.