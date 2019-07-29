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Футбол в России

СМИ: "Зенит" может приобрести футболиста "Барселоны" Малкома

Руководство петербургской команды готово заплатить за нападающего €40 млн
Малком EPA-EFE/Enric Fontcuberta
Описание
Малком
© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

ТАСС, 29 июля. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" может приобрести бразильского нападающего испанской "Барселоны" Малкома. Об этом в понедельник сообщила газета Marca.

По информации издания, руководство петербургской команды готово заплатить за 22-летнего игрока €40 млн. Клубы находятся в процессе переговоров. Утверждается, что Малком заинтересован в смене команды, как и "Барселона". В прошлом году испанский клуб заплатил €41 млн за трансфер игрока, поэтому руководство испанцев не хочет расставаться с футболистом за меньшую сумму.

Контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

Малком играл за бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо". В прошлом сезоне он провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.

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