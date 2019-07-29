Воронцевич: все баскетболисты сборной России находятся в прекрасной физической форме

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Все вызванные на сбор российской команды баскетболисты находятся в прекрасной физической форме и настроены на хорошую подготовку к Кубку мира. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник форвард российской сборной Андрей Воронцевич.

Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В.

"Все ребята, которые сейчас находятся в сборной, в прекрасной физической форме. Все настроены на борьбу и хорошую работу. В команде позитивная атмосфера, все здорово", - заявил Воронцевич.

"Мы понимаем, что травмы ключевых игроков - это очень неприятные моменты, и желаем здоровья ребятам. Приходится играть за себя и за того парня, и [на Кубке мира] будем биться теми, кто есть. Радоваться нечему, но и расстраиваться не стоит раньше времени", - добавил игрок.

Из-за травмы чемпионат мира пропустит основной разыгрывающий сборной Дмитрий Хвостов. Также под вопросом участие центрового Тимофея Мозгова, который пропустил весь прошлый сезон и продолжает процесс восстановления.