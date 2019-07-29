ФК "Спартак" попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру РФ по итогам матча второго тура чемпионата России против "Ростова" с просьбой провести проверку сотрудников правоохранительных органов в отношении болельщиков московской команды. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе красно-белых.

После матча, состоявшегося в Ростове-на-Дону на "Ростов-Арене" 20 июля, болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Московский клуб осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента, а Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инцидент 2 августа.

Согласно ранее распространенной информации, письмо за подписью генерального директора "Спартака" Томаса Цорна на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки было направлено в ведомство 22 июля.