Антонов: баскетболисты РФ воодушевлены возможностью сыграть на КМ впервые с 2010 года

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России воодушевлены возможностью сыграть на Кубке мира впервые с 2010 года. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник форвард Семен Антонов.

Сборные СССР и России участвовали в 13 чемпионатах мира (ныне - Кубок мира), в активе советской команды три золотые (1967, 1974, 1982), три серебряные (1978, 1986, 1990) и две бронзовые (1963, 1970) медали. Сборная России дважды завоевывала серебряные медали (1994, 1998).

"Сейчас еще сложно что-либо прогнозировать - до Кубка мира еще много времени. Но, конечно, все воодушевлены возможностью сыграть на чемпионате мира, ведь этого не было с 2010 года (сборная России заняла седьмое место - прим. ТАСС)", - признался Антонов.

"Понятно, что 80 процентов сборной знают, что требует тренер в каких ситуациях. Но у нас есть месяц, чтобы через тренировки, товарищеские матчи наладить взаимопонимание в команде", - заявил Антонов.

Сборная России на групповом этапе Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.