Квят считает, что попадание на подиум на Гран-при Германии позволит ему раскрепоститься

Россиянин занял третье место в гонке 11-го этапа "Формулы-1". Квят выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2017 год: сначала он был пилотом команды "Торо Россо", в 2015 году россиянин пошел на повышение в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был сослан обратно в "Торо Россо", где выступал до окончания сезона 2017 года, после чего с ним был расторгнут контракт. Россиянин вернулся в "Торо Россо" перед текущим сезоном.

"Временами было очень тяжело, порой думал, что "Формула-1" для меня закончилась. Но жизнь в очередной раз доказала, что при усердной работе возможно все. Эти три сложных года, кажется, с моих плеч свалился этот тяжелый груз", - сказал Квят.

25-летний Квят, для которого третье место на Гран-при Германии стало лучшим результатом в сезоне, в третий раз в карьере попал на подиум. Высшее достижение он показал на Гран-при Венгрии в 2015 году в составе "Ред Булла", заняв второе место. Также он финишировал третьим на Гран-при Китая в 2016 году в составе "Ред Булла". Для "Торо Россо" этот подиум стал вторым в истории команды, в 2008 году немец Себастьян Феттель, выступая за "Торо Россо", одержал победу на Гран-при Италии.

Квят поднялся на восьмое место в общем зачете, набрав 27 очков. Следующий этап пройдет с 2 по 4 августа в Венгрии.