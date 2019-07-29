Василевский признался, что очень доволен новым контрактом с "Тампой"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признался, что очень доволен условиями нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал в понедельник ТАСС.

В понедельник было объявлено о подписании нового соглашения Василевского с клубом. Срок контракта составит восемь лет, за каждый сезон россиянин получит $9,5 млн.

"Я особо не погружался в ход переговоров, а проводил свое лето. Но мой агент всегда держал меня в курсе, и считаю, что он хорошо поработал. Я и моя семья очень довольны этим договором", - сказал Василевский.

Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков, в его активе шесть матчей "на ноль" (четвертый показатель в лиге). Он стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю по итогам сезона НХЛ. В составе сборной России Василевский становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзовой медали мировых первенств (2017, 2019). По итогам чемпионата мира 2019 года в Словакии россиянин был признан лучшим голкипером турнира.