Агент: Василевский не стал затягивать переговоры с "Тампой", хотя мог заработать больше

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вратарь "Тампа-Бэй" россиянин Андрей Василевский мог заработать больше при подписании нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но не стал затягивать со сроком переговоров. Об этом ТАСС рассказал в понедельник агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

"Переговоры шли на протяжении трех месяцев. Обе стороны признали, что Андрей - лучший вратарь в мире на данный момент. Он не хотел переходить в другой клуб, для него очень важным было подписать контракт заранее, чтобы спокойно сосредоточиться на хоккее и больше ни о чем не думать, - сказал Мильштейн. - У нас с Андреем даже шел разговор, что он мог еще немного подождать и потенциально получить еще больше денег, на что он сказал, что его все устраивает".

"Он хочет дать своей команде шанс выиграть. Другими словами, он не хотел срывать все деньги, которые мог бы снять. Он командный игрок, и для него очень это было важно", - добавил агент.

Василевский является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева", в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с "Тампой". Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков, в его активе шесть матчей "на ноль" (четвертый показатель в лиге). Он стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю по итогам сезона НХЛ. В составе сборной России Василевский становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзовых медалей мировых первенств (2017, 2019), а по итогам чемпионата мира 2019 года в Словакии россиянин был признан лучшим голкипером турнира.