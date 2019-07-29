В новые пулы допинг-тестирования РУСАДА включен 451 российский легкоатлет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число российских легкоатлетов, включенных в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), увеличилось на 10 человек по сравнению с предыдущими. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, в настоящее время в пулы тестирования входит 451 представитель отечественной легкой атлетики.

В настоящее время в национальный регистрируемый пул тестирования (НРПТ) включены 263 легкоатлета, в расширенный пул тестирования (РПТ) - 188 легкоатлетов. В пулы тестирования РУСАДА, опубликованные в начале второго квартала, входил 441 представитель легкой атлетики (258 - НРПТ, 183 - РПТ).

В пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на данный момент входят восемь российских легкоатлетов: Илья Шкуренев (многоборье), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Александр Лесной (толкание ядра), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Василий Мизинов (ходьба) и Алексей Сокирский (метание молота).

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики на фоне разразившегося допингового скандала временно лишилась членства в IAAF, а российские легкоатлеты - права выступать на международных стартах под флагом своей страны. Вопрос восстановления ВФЛА в правах будет рассмотрен на сентябрьском заседании совета IAAF в Катаре.