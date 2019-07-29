Количество хоккеистов в новых пулах тестирования РУСАДА сократилось более чем вдвое

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество российских хоккеистов, включенных в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сократилось более чем в два раза по сравнению с предыдущими. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, в настоящее время в пулы тестирования входит семь хоккеистов, в апрельских списках их было 17.

На данный момент в национальный регистрируемый пул тестирования (НРПТ) включены три хоккеиста: Дмитрий Калинин ("Трактор"), Андрей Марков и Владимир Ткачев (оба - "Ак Барс"). В расширенном пуле тестирования (РПТ) сейчас находятся четыре игрока: Ярослав Косов ("Трактор"), Дмитрий Кугрышев ("Салават Юлаев"), Александр Кутузов ("Спартак") и Андрей Сергеев ("Нефтехимик"). В пулы тестирования РУСАДА, опубликованные в начале второго квартала, вместе с вышеуказанными спортсменами входило еще 10 игроков.

Пулы тестирования РУСАДА обновляются ежеквартально. Все спортсмены, включенные в национальный регистрируемый пул тестирования, обязаны оперативно вносить информацию о своем местонахождении в свои профили в электронной системе персонального допинг-контроля ADAMS.