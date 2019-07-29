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Бокс

Боксер Кузьмин планирует провести бой против Хантера в сентябре

Американец входит в число 15 лучших боксеров в рейтинге трех организаций
Сергей Кузьмин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Кузьмин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский боксер-супертяжеловес Сергей Кузьмин планирует провести бой с американцем Майклом Хантером в сентябре в США. Об этом ТАСС сообщил в понедельник менеджер россиянина Вадим Корнилов.

"Следующий бой Кузьмина планируется в сентябре в США против Майкла Хантера", - сказал собеседник агентства.

На счету 31-летнего Хантера 17 побед (12 нокаутом) и одно поражение. Американец известен российским болельщикам по поединку с Александром Устиновым, которого победил техническим нокаутом в девятом раунде в ноябре 2018 года. Хантер входит в число 15 лучших в рейтинге трех престижных организаций - 9-е место - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 12-е - Международной боксерской федерации (IBF), 15-е - Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 32-летнего Кузьмина 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает десятое место в рейтинге IBF. Кузьмин - победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, провел семь боев в США.

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