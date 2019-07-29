Путин поздравил россиян Чупкова, Ефимову и Рылова с победами на ЧМ по водным видам спорта

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пловцов Антона Чупкова, Юлию Ефимову и Евгения Рылова с победами на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Поздравительные телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

Ефимова, Рылов и Чупков два года спустя повторили победный сценарий на ЧМ

Золотые полчаса. Ефимова, Рылов и Чупков два года спустя повторили победный сценарий на ЧМ

"Вы вновь убедительно продемонстрировали свой огромный победный потенциал. В напряженной борьбе с титулованными соперниками первым достигли финиша, установив новый мировой рекорд, и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета", - отметил глава государства в поздравлении Чупкову.

22-летний россиянин в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров брассом показал результат 2 минуты 6,12 секунды, обновив мировой рекорд. Предыдущий рекорд в 2017 году установил японец Иппэй Ватанабэ, а в минувшую пятницу в полуфинальном заплыве чемпионата повторил австралиец Мэттью Уилсон (2 минуты 6,67 секунды).

В поздравлении Ефимовой президент отметил, что спортсменка стала шестикратной чемпионкой мира, а уверенная и красивая победа стала заслуженной наградой за талант, трудолюбие, веру в себя и свои силы. Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 20,17 секунды.

Глава государства отметил спортивный и по-настоящему чемпионский характер, отличную подготовку и твердый настрой на победу Евгения Рылова, благодаря которым ему удалось обойти соперников. Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине, он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,40 секунды.