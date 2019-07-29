ФК "Оренбург" планирует подать жалобу на судейство Карасева в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клуб "Оренбург" собирается обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на работу судьи Сергея Карасева в матче третьего тура чемпионата России против "Зенита". Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент оренбургского клуба Владимир Кияев.

"Оренбург" в воскресенье на своем поле со счетом 0:2 проиграл "Зениту" в матче третьего тура чемпионата России. Счет во встрече уже на 11-й секунде игры открыл иранский нападающий гостей Сердар Азмун, в начале второго тайма главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал форвард Артем Дзюба. 11-метровый был назначен из-за того, что мяч попал в руку защитнику домашней команды Савелию Козлову после удара игрока гостей Дениса Терентьева. Это решение, как и похожий момент в штрафной "Зенита" на 83-й минуте, после которого пенальти не был назначен, вызвал немало обсуждений.

"Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к "Оренбургу", вчера это было очевидно", - сказал Кияев, отметив, что пока не знает, будет ли клуб обращаться с просьбой не назначать этого судью на игры "Оренбурга".

За время выступления команды в премьер-лиге Карасев работал на восьми матчах "Оренбурга". Из них оренбуржцы выиграли один, трижды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

"Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе", - заявил Кияев, подчеркнул, что у клуба нет претензий к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову, а только к Карасеву.