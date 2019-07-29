Клуб НХЛ "Аризона" сменил собственника

ТАСС, 29 июля. Американский миллиардер кубинского происхождения Алекс Меруэло приобрел контрольный пакет акций клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" у Эндрю Барроуэя. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Это невероятный момент для меня и всей моей семьи, - заявил 55-летний бизнесмен. - "Аризона" готова к тому, чтобы добиваться серьезных успехов на льду и за его пределами. Я намерен помочь клубу продолжить свое развитие, и я хочу в конечном счете создать такую команду, которой долгое время будут гордиться фанаты, спонсоры и все жители штата Аризона".

У Барроуэя останется неконтрольный пакет акций, Меруэло поблагодарил его за работу в клубе: "Барроуэй заслуживает уважения за проделанную работу. Я с удовольствием буду работать вместе с ним".

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ "Аризона" продемонстрировала лучшее выступление за последние несколько сезонов и заняла девятое место, что однако не позволило клубу пробиться в плей-офф. "Аризона" не сумела попасть в плей-офф седьмой сезон подряд.