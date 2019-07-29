Гол Кьяртанссона принес "Рубину" победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 июля. Гол исландского нападающего Видара Кьяртанссона принес казанскому "Рубину" победу со счетом 1:0 над грозненским "Ахматом" в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на резервном стадионе казанского клуба "Центральный".
Исландец, который вышел на поле на 46-й минуте, заменив Евгения Маркова, отличился на 73-й минуте. Для него забитый мяч стал первым в РПЛ, он провел 10 матчей в лиге (восемь за "Ростов" и два за "Рубин").
Лучшим игроком матча был признан грузинский игрок "Рубина" Зурико Давиташвили. Полузащитник гостей, бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков пропустил матч из-за травмы. Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.
"Рубин" и "Ахмат" встречались 25-й раз в истории, на счету казанского клуба девять побед, семь раз успех праздновали футболисты "Ахмата", еще девять матчей завершились вничью.
"Рубин" трижды поразил ворота соперников в нынешнем сезоне РПЛ, все голы были забиты после 70-й минуты. "Ахмат" не может победить "Рубин" в четвертой встрече подряд. В турнирной таблице после трех туров "Рубин" занимает третье место, имея в активе семь очков, "Ахмат" расположился на 13-й строчке, набрав три очка.
В четвертом туре "Рубин" примет московский ЦСКА, матч состоится 4 августа, "Ахмат" дома сыграет с "Оренбургом", игра пройдет 5 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Ростов
|3
|2
|1
|0
|7-5
|7
|3
|Рубин
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|4
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|5
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|8
|Арсенал
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|9
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|10
|Спартак
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|11
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|12
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|13
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|16
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0