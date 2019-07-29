Юниорская сборная Сирии по футболу завершила сборы в Краснодаре

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Юниорская сборная Сирии по футболу сыграла вничью со счетом 2:2 с серебряным призером чемпионата Краснодарского края 2018 года, финалистом розыгрыша кубка региона командой "Кубань Холдинг" в заключительном матче учебно-тренировочных сборов.

"В первом тайме сирийские игроки открыли счет в матче, затем 11-метровый удар успешно реализовала команда "Кубань Холдинг". Во втором тайме кубанская команда вырвалась вперед, на последней минуте матча члены сирийской сборной забили ответный мяч", - рассказал ТАСС главный арбитр матча Виталий Дорошенко-младший. Игра проходила на стадионе "Кубань".

Руководитель инициировавшего проведение сборов в регионе Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов сообщил ТАСС, что между регионом и сирийской стороной достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве в сфере совместного развития не только футбола, но и других видов спорта, кубанские тренеры будут делиться опытом в воспитании и подготовке подрастающего поколения спортсменов. Также он отметил, что кроме спортивной сферы стороны обсудили вопросы сотрудничества в экономике и социальной сфере, планируется подписание соглашений на уровне администрации края и правительства Сирии.

В первом матче сборов в Краснодаре 22 июля сирийская команда со счетом 3:1 обыграла любительский клуб работников налоговых органов региона "ГНС-Спартак", который является неоднократным чемпионом края среди любительских команд, победителем первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Во втором матче сборная Сирии победила со счетом 6:0 воспитанников одного из футбольных интернатов.

Сборы сирийских футболистов проходили в Краснодаре при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, Фонда развития Краснодарского края, краснодарского регионального отделения "Деловой России" и краснодарской краевой федерации футбола.