Хабаровский край может стать базой для подготовки российских штангистов к ОИ-2020

ТАСС, 30 июля. Хабаровский край готов стать базой для подготовки сборной России по тяжелой атлетике перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, слова которого приводит краевое правительство.

Агапитов посетил Хабаровский край с рабочей поездкой. Во время визита он осмотрел строительство дворца единоборств и зал тяжелой атлетики в спортивно-стрелковом комплексе в Хабаровске.

"Мы поддержим инициативы региона по проведению соревнований всероссийского уровня, а также готовы рассматривать край для подготовки сборной команды страны к Олимпийским играм. Все необходимые условия здесь есть", - сказал Агапитов.

"В этом году наши ребята стали призерами всероссийских соревнований - Олег Волков завоевал серебряную медаль чемпионата, а Анна Деркаченко награждена бронзовой медалью первенства России. В регионе сформирована хорошая спортивная база и мы готовы принять национальную сборную по тяжелой атлетике", - отметил заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Валентина Мальцева.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, в ней примут участие свыше 11 тыс. спортсменов из 206 стран.