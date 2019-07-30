Бывший футболист сборной России и "Спартака" Самедов завершил карьеру

ТАСС, 30 июля. Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры игрока. Об этом 35-летний спортсмен сообщил во вторник в Instagram.

"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики. Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом", - говорится в сообщении.