Бой между Волковым и дос Сантосом может возглавить турнир UFC в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Волков может провести поединок с бразильцем Жуниором дос Сантосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве 9 ноября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в команде бразильского бойца.

"На данный момент ведутся переговоры об этом поединке", - сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, поединок может возглавить турнир в Москве.

Волков должен был выступить весной на турнире UFC в Санкт-Петербурге, однако из-за проблем со здоровьем был вынужден отменить участие.

Всего на счету спортсмена 30 побед и семь поражений. В активе дос Сантоса 21 победа и шесть поражений.