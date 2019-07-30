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Бой между Волковым и дос Сантосом может возглавить турнир UFC в Москве

Турнир пройдет 9 ноября в Москве
Александр Волков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Волков может провести поединок с бразильцем Жуниором дос Сантосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве 9 ноября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в команде бразильского бойца.

"На данный момент ведутся переговоры об этом поединке", - сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, поединок может возглавить турнир в Москве.

Волков должен был выступить весной на турнире UFC в Санкт-Петербурге, однако из-за проблем со здоровьем был вынужден отменить участие.

Всего на счету спортсмена 30 побед и семь поражений. В активе дос Сантоса 21 победа и шесть поражений.

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