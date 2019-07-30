Менеджер боксера Ковалева назвал ситуацию со снятием с рейса в США непонятной

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Менеджер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева Эгис Климас считает непонятной ситуацию со снятием спортсмена с рейса в США. Об этом Климас сообщил ТАСС во вторник.

Инцидент произошел 15 июля, по информации портала The Athletic, перед взлетом одна из пассажирок обвинила Ковалева в том, что он схватил ее за руку, поцеловал и бросил в нее деньги. Женщина пожаловалась на российского боксера персоналу самолета, заявив, что чувствует себя "неловко и небезопасно". Кроме того, по информации издания, Ковалев также вступил в "ожесточенный спор" с другими пассажирами. В итоге 36-летний боксер был снят с рейса с формулировкой "за неподобающее поведение"

"Я читал это. Непонятная история, не знаю этого и не видел. Думаю, что если бы что-то было, то там были бы другие санкции. Сергей сейчас тренируется, и у него все в порядке", - сказал Климас.

На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. Свой следующий поединок он проведет 24 августа в Челябинске против британца Энтони Ярда.