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Футбол в России

"Спартак" объявил об переходе футболиста Фернандо в китайский "Бэйцзин Гоань"

Контракт 27-летнего игрока с московским клубом истекал 30 июня 2021 года
Фернандо Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Фернандо
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 30 июля. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе бразильского полузащитника Фернандо. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Контракт со "Спартаком" у 27-летнего футболиста истекал 30 июня 2021 года. Полузащитник продолжит карьеру в китайском клубе "Бэйцзин Гоань". Подробности трансфера не сообщаются.

Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 года. Он провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за итальянскую "Сампдорию", донецкий "Шахтер" и бразильский "Гремио".

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской премьер-лиги "Тамбову" со счетом 0:2.

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