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Светлана Кузнецова получила американскую визу. Теннисистка сможет выступить на US Open

Спортсменка сможет принять участие в US Open
Светлана Кузнецова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Светлана Кузнецова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 30 июля. Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила американскую визу для участия в турнирах на территории США. Видео об этом спортсменка выложжила во вторник в Instagram сторис. 

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В июле Кузнецова сообщила, что была вынуждена сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир проходит с 29 июля по 4 августа, в 2018 году россиянка его выиграла. Теннисистка сообщала, что еще с февраля ждет получения визы. В конце прошлой недели официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан сообщила о готовности визы для спортсменки.

"Лучше поздно, чем никогда", - говорится в сообщении Кузнецовой.

Заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат США (US Open) - пройдет с 26 августа по 8 сентября. Кузнецова является победительницей турнира 2004 года.

Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 побед на турнирах WTA, она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA она сейчас занимает 108-е место.

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