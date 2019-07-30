Департамент судейства РФС работает над уменьшением ошибок арбитров после первых туров РПЛ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) проводит работу по уменьшению ошибок арбитров в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Об этом журналистам на пресс-конференции во вторник заявил глава департамента Александр Егоров.

В сезоне-2019/20 состоялось три тура. После матча первого тура между "Спартаком" и "Сочи" (1:0) был отстранен от работы главный арбитр Владимир Москалев. Также после игры второго тура между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) ростовчане обратились в РФС с просьбой отстранить главного арбитра встречи Кирилла Левникова, так как, по мнению клуба, судья допустил серьезные ошибки, повлиявшие на счет матча.

"Грубые ошибки судей вызвали резонанс общественности, до этого мы всегда оставались в тени, теперь вышли на первый план. После каждого тура мы анализируем, разговариваем с арбитрами, ошибки происходят по двум причинам: физическим и психологическим. У нас нет, к сожалению, волшебной палочки, по повиновению которой мы сможем исправить все ошибки, вот введем полностью VAR [система видеоассистента рефери] в наш чемпионат, тогда ошибок будет меньше. Но мы сейчас работаем над этими ошибками, чтобы сократить их количество в будущем", - сказал Егоров.

Также Егоров отметил, что VAR полностью оправдал себя в матче третьего тура РПЛ между ЦСКА и "Локомотивом" (1:0). "Я хочу еще раз повторить, что за все игры, что мы провели с использование VAR, у нас не было допущено ни одной ошибки. Наши иностранные коллеги оценили нашу работу положительно. Матч ЦСКА - "Локомотив" показал, что VAR сделал то, для чего он предназначен. Благодаря VAR были приняты справедливые решения", - добавил Егоров.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и финале Олимп - Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

Следующий тур чемпионата России стартует 3 августа матчем между екатеринбургским "Уралом" и "Ростовом". Завершится тур 5 августа встречей между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом".