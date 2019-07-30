Силкин: карьера футболиста Самедова могла бы сложиться лучше

"Вечных футболистов нет, - сказал Силкин. - У него уже возраст, он 1984 года рождения, 35 лет, видимо, он уже не чувствует силенок, желание играть, наверное, притупилось, и последние его переходы говорили о том, что карьера близится к завершению. Неплохая карьера у него была, хороший игрок. Мне запомнилось, как мы играли против "Зенита" (чемпионат России сезона-2011/12 - прим. ТАСС), проигрывали 0:1, и на пятой добавленной минуте он забил гол, зряче положил мяч "щекой" точно в угол, я его похвалил за это, и он сам был доволен".

"Он и в сборной играл, хотя каждый хочет, чтобы карьера была лучше, каждый человек хотел бы что-нибудь вернуть назад, какие-то моменты пересмотреть. Карьера нормально, но могла бы быть и лучше. Чего не хватило? А чего нам всем не хватает, кто знает в жизни?" - добавил он.

"Из Москвы он уехал, последний клуб был в Самаре, семья в другом городе, это не очень хорошо. Общаемся ли мы с Сашей? Нет", - заключил собеседник агентства.

Самедов является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы "Локомотив", "Динамо" и "Москва". В 2017 году Самедов вернулся в состав "Спартака", с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России, зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов", в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.

Самедов в составе сборной России провел 53 матча, играл на чемпионате мира 2018 года в России. После мирового первенства он объявил о завершении выступлений за национальную команду.