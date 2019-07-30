Егоров: Левников ошибочно не поставил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Спартаком" Кирилл Левников должен был назначить 11-метровый удар в ворота москвичей во втором тайме. Такое решение было принято экспертной комиссией, о котором журналистам на пресс-конференции рассказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Матч прошел 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2. После игры "Ростов" обратился к Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить от работы Левникова. 22 июля Егоров сообщил журналистам, что примет решение по арбитру после заседания экспертной комиссии.

"Состоялось совещание экспертной комиссии, по которому было вынесено решение. На 13-й минуте арбитр правильно поступил, не назначив пенальти в ворота "Спартака". На 25-й минуте пенальти в ворота "Ростова" был назначен правильно. На 60-й минуте за фол Фернандо Левников должен был поставить 11-метровый в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику "Спартака" Зелимхану Бакаеву", - рассказал Егоров.