Егоров: Левников ошибочно не поставил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Спартаком" Кирилл Левников должен был назначить 11-метровый удар в ворота москвичей во втором тайме. Такое решение было принято экспертной комиссией, о котором журналистам на пресс-конференции рассказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Матч прошел 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2. После игры "Ростов" обратился к Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить от работы Левникова. 22 июля Егоров сообщил журналистам, что примет решение по арбитру после заседания экспертной комиссии.
"Состоялось совещание экспертной комиссии, по которому было вынесено решение. На 13-й минуте арбитр правильно поступил, не назначив пенальти в ворота "Спартака". На 25-й минуте пенальти в ворота "Ростова" был назначен правильно. На 60-й минуте за фол Фернандо Левников должен был поставить 11-метровый в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику "Спартака" Зелимхану Бакаеву", - рассказал Егоров.
Ранее был отстранен от работы арбитр Владимир Москалев, обслуживавший матч первого тура между "Спартаком" и "Сочи" (1:0).
Егоров также отметил, что главный арбитр встречи третьего тура РПЛ между "Тамбовом" и "Спартаком" Михаил Вилков должен был назначить 11-метровый удар в ворота московского клуба.
Матч прошел 27 июля на "Мордовия-Арене" в Саранске и завершился со счетом 2:0 в пользу "Тамбова". На 29-й минуте защитник "Тамова" Седрик Гогуа открыл счет. Помощник главного арбитра Михаила Вилкова зафиксировал офсайд, но судья указал на центр поля, поскольку Гогуа в момент удара не был в положении вне игры.
"При подаче штрафного один из игроков "Тамбова" находился за линией офсайда. На второй фазе атаки, когда игрок "Спартака" коснулся мяча, Гогуа уже не находился за линией офсайда. Главный арбитр был абсолютно прав, подсказав ассистенту, что было касание мяча у игрока "Спартака", и засчитав гол в пользу "Тамбова", - сказал Егоров.
"Что касается момента на 25-й минуте в штрафной красно-белых, там было явное движение руки к мячу у Фернандо, и это 11-метровый удар в ворота "Спартака", - сказал Егоров.
После трех матчей сезона-2019/20 чемпионата России "Спартак" расположился на десятой строчке с четырьмя очками, "Тамбов" занимает 12-е место, набрав три очка. В следующем туре 3 августа "Спартак" примет на домашнем поле "Динамо", а днем позже "Тамбов" проведет домашнюю встречу против тульского "Арсенала".