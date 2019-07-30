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НХЛ

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Кунитц завершил карьеру

Специалист будет занимать должность консультанта по развитию игроков в отделе хоккейных операций "Чикаго"
Крис Кунитц AP Photo/Matt Marton
Описание
Крис Кунитц
© AP Photo/Matt Marton

ТАСС, 30 июля. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадский форвард Крис Кунитц объявил о завершении карьеры. Он вошел в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что 39-летний специалист будет занимать должность консультанта по развитию игроков в отделе хоккейных операций команды.

Кунитц, который не был задрафтован в НХЛ, выиграл четыре Кубка Стэнли в составе "Анахайма" (2007) и "Питтсбурга" (2009, 2016, 2017). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1022 матча, в которых набрал 619 (268 шайб + 351 передач) очков, в плей-офф на его счету 93 (27+66) очка в 178 играх.

В составе сборной Канады он стал чемпионом Олимпийских игр 2014 года в Сочи, также в его активе серебряная медаль чемпионата мира (2008).

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