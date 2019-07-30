Черчесов назвал огромным вклад Самедова в успех сборной России по футболу на ЧМ-2018

"Несколько дней назад я разговаривал с Самедовым, поэтому знал о его решении завершить карьеру футболиста, - сказал Черчесов. - Уверен, что оно осознанное и взвешенное, ведь Александр всегда основательно думает перед тем, как что-то сделать. Считаю, что его футбольная карьера получилась очень насыщенной и интересной, он выступал за несколько топовых клубов, с которыми добивался высоких результатов".

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вклад полузащитника Александра Самедова в успех сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года был огромным. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В составе сборной России Самедов дебютировал в октябре 2011 года в матче против команды Словакии. В 53 встречах на его счету семь мячей. На чемпионате мира - 2018 он выходил на поле во всех пяти матчах команды на турнире, не отметившись результативными действиями. Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, где уступила в серии пенальти хорватам.

"За сборную он провел более 50 матчей и забил семь голов, что является отличным показателем, - отметил главный тренер национальной команды. - За время нашей совместной работы в сборной России он стал одним из базовых и системных игроков этой команды, внес огромный вклад в успехи сборной на чемпионате мира в России. Кстати, Самедов за два года стал одним из лучших игроком сборной по системе гол плюс пас".

"Станет ли он тренером? Мне сложно говорить об этом, он сам должен чувствовать и понимать, насколько он готов к этой работе", - сказал Черчесов.

Самедов является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы "Локомотив", "Динамо" и "Москва". В 2017 году Самедов вернулся в состав "Спартака", с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России.

Зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов", в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи. Летом его контракт с клубом из Самары истек.