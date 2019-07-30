В новый международный пул допинг-тестирования входят 45 российских велосипедистов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Июльский пул допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) включает 45 представителей России. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе UCI.

Согласно информации, предоставленной Международным союзом велосипедистов, в настоящее время в пул тестирования UCI входит 1189 спортсменов. Наибольшее представительство в нем имеют Франция (140 человек), Италия (131) и Бельгия (129).

По сравнению с предыдущим пулом, число включенных в него россиян увеличилось на два человека. Среди представителей велоспорта, включенных в пул тестирования, есть не только спортсмены, выступающие в гонках на шоссе или треке. Под контролем международных антидопинговых органов находится лидер сборной России по маунтинбайку Ирина Калентьева, ставшая бронзовым призером Игр-2008 в Пекине.

В международный пул допинг-тестирования также вошли чемпионы мира по велогонкам на треке Анастасия Войнова, Денис Дмитриев и Дарья Шмелева, лидер российской национальной команды на шоссе Ильнур Закарин. В пуле продолжает отсутствовать двукратный чемпион мира на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс, в 2017 году получивший российское гражданство.