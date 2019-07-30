Руководитель проекта VAR в России объяснил судейские решения в матче ЦСКА - "Локомотив"

Леонид Калошин прокомментировал решение назначить ключевой пенальти, а также рассказал, почему Владислав Безбородов отказался от видеоповтора в ситуации с падением Федора Смолова в похожей ситуации

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов в концовке матча третьего тура чемпионата России против ЦСКА должен был получить желтую карточку за симуляцию в штрафной площади соперника. Об этом ТАСС рассказал во вторник руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин.

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Вмешательство VAR по ходу матча впервые в истории чемпионатов России состоялось именно в этой встрече, которая завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч был забит Федором Чаловым с пенальти, который был назначен главным арбитром встречи Владиславом Безбородовым с помощью VAR. В концовке встречи произошел эпизод с падением форварда "Локомотива" Федора Смолова в штрафной армейцев, в том моменте нападающий боролся за мяч с защитником армейцев Игорем Дивеевым. "Если говорить про видеоассистентов, они не вмешались, потому что судья в данной ситуации не допустил очевидной ошибки. В этом моменте арбитр не назначил пенальти. Нарушения со стороны защитника не было", - сказал Калошин, напомнив, что система рассматривает только четыре типа игровых ситуаций: взятие ворот, пенальти, прямая красная карточка и идентификация игрока, получающего дисциплинарную санкцию. "Правильным решением в этом моменте должно было стать назначение свободного удара в пользу обороны и желтая карточка нападающему за симуляцию. Но по невынесенным желтым карточкам видеоассистенты не могут помогать рефери. Даже если представить, что это была бы ошибочно не показанная вторая желтая, все равно VAR бы не вмешался", - пояснил он. Предупреждение Магнуссона остается в силе, пенальти в начале матча не было Также глава проекта VAR в России высказался по поводу момента, предшествовавшего единственному в матче голу. После нарушения в штрафной "Локомотива", которое изначально не было зафиксировано, железнодорожники выбежали в контратаку. Этот выпад с нарушением правил сорвал защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, сфолив на полузащитнике соперников Алексее Миранчуке.

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