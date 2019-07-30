Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера

ТАСС, 30 июля. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, чьи слова приводит издание Daily Mail .

"Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку ["Формулы-1"] вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии, - сказал Тодт, который был главой команды "Феррари" во время выступления за команду немецкого гонщика. - Михаэль в надежных руках, о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает сражаться". Глава FIA отметил, что 50-летний Шумахер делает успехи в своем восстановлении.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Он проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года. В последние годы информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало.