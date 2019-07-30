Футболист Чернов перешел из ЦСКА в "Крылья Советов"

ТАСС, 30 июля. Российский защитник Никита Чернов перешел из московского ЦСКА в самарские "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Сумма трансфера 23-летнего игрока и срок его контракта с самарским клубом не сообщаются. Соглашение Чернова с ЦСКА действовало до 31 декабря 2019 года.

Чернов прибудет в расположение своей новой команды в среду и будет готовиться к матчу "Крыльев Советов" с московским "Локомотивом" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 3 августа в Самаре.

Защитник является воспитанником ЦСКА, всего за клуб он провел 20 матчей, дважды став обладателем Суперкубка России (2014, 2018). В прошедшем сезоне Чернов сыграл за ЦСКА 11 встреч. Также на правах аренды он выступал за екатеринбургский "Урал" (14 матчей) и красноярский "Енисей" (33 матча, один забитый мяч).

В составе сборной России Чернов дебютировал в июне 2015 года, не сыграв до этого ни одной встречи в РПЛ. За национальную команду футболист провел два матча, он принял участие в товарищеской встрече против сборной Белоруссии (4:2) и отборочной игре к чемпионату Европы 2016 года против сборной Австрии (0:1), выйдя на замену в начале встречи. Также он стал серебряным призером чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет (2015).