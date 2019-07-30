Сажидов: развитие пляжной борьбы в Дагестане позволит реализоваться молодым спортсменам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Развитие в Дагестане пляжной борьбы позволит реализоваться молодежи, которая в силу высокой популярности вида спорта в республике не может пробиться в национальные и региональные команды по вольной и греко-римской борьбе. Таким мнением с ТАСС поделился во вторник президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Сажид Сажидов.

"Мы решили серьезно взяться за развитие пляжной борьбы, на мой взгляд, она просто создана для нашего региона, где есть все, что нужно для проведения таких соревнований - море, солнце и мелкий золотой песок. На протяжении всего летнего сезона берег Каспийского моря полон молодежью, занимающейся спортом, - рассказал Сажидов. - Да, с одной стороны, пляжная борьба - это что-то новое для Дагестана, но с другой, кому как не нам пробовать расширять границы национального вида спорта?"

"Времена меняются, спорт требует новых форматов, у молодежи новые потребности и новые запросы. Ни для кого не секрет, сколько ребят в Дагестане занимаются борьбой. Но чемпионов единицы, и если место на олимпийском ковре занято, у ребят появится возможность выступить за сборную России по пляжной борьбе", - отметил Сажидов.

По его мнению, уже со следующего сезона борцы Дагестана смогут принять участие в Мировой серии по пляжной борьбе: "Нам нужно время, чтобы собрать костяк команды и как следует подготовиться. Российские борцы не могут себе позволить выступать аутсайдерами международных турниров, статус борца сборной России - это большая ответственность. Думаю, в следующем году мы уже сможем выставить полноценную конкурентноспособную команду в Мировой серии".

Сажидов уверен, что развитие нового спортивного направления позволит привлечь в республику туристов. "Мы все помним недавний чемпионат Европы по борьбе в Каспийске, он прошел на высшем уровне, и до сих пор мы получаем восторженные отзывы о тех соревнованиях. Уверен, что новое направление привлечет в наш регион еще больше туристов", - подчеркнул Сажидов.