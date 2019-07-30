Шарапова выступит на турнирах в Торонто и Цинциннати

ТАСС, 30 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнирах в канадском Торонто и американском Цинциннати, которые состоятся в августе. Об этом сообщает официальный сайт спортсменки.

Турнир в Торонто начнется 5 августа, 32-летняя Шарапова в восьмой раз примет в нем участие. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2009 году, в котором она уступила другой россиянке Елене Дементьевой. В прошлом году Шарапова выбыла в третьем круге.

Через неделю после соревнований в Торонто Шарапова выступит в США. Россиянка в пятый раз примет участие в турнире в Цинциннати, ее высшим достижением является победа в 2011 году, в последний раз она принимала в нем участие в 2014 году и завершила борьбу на стадии полуфинала.

Оба турнира традиционно проводятся на покрытии "хард". Последний турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат США - начнется 26 августа.

Шарапова на текущий момент занимает 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей 36 турниров WTA, россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, Уимблдон.