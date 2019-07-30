Поветкин может провести бой с Хьюи Фьюри 31 августа в Лондоне

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Британский боксер Хьюи Фьюри может стать соперником россиянина Александра Поветкина по бою, который пройдет 31 августа в Лондоне. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов.

Ранее во вторник стало известно, что Поветкин планирует провести следующий бой 31 августа в Лондоне.

"Вероятнее всего, соперником станет Хьюи Фьюри. На днях сможем подтвердить", - заявил Корнилов.

Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Поветкин в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.

На счету 24-летнего Фьюри, двоюродного брата бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри, 23 победы (13 нокаутом) и два поражения. В 2017 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам.