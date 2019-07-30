Луис Адриано перешел из "Спартака" в бразильский "Палмейрас"

ТАСС, 30 июля. Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса".

Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.

Адриано выступал за "Спартак" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за бразильский "Интернасьонал", украинский "Шахтер" и итальянский "Милан".

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской премьер-лиги "Тамбову" со счетом 0:2.