Футболист "Манчестер Юнайтед" Байи пропустит до пяти месяцев из-за травмы

ТАСС, 30 июля. Ивуарийский защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи прооперирован после травмы и пропустит от четырех до пяти месяцев. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

25-летний Байи получил травму в товарищеской игре против английского "Тоттенхэма" (2:1), которая прошла в четверг в рамках предсезонного турнира в китайском Шанхае. Он был заменен на 56-й минуте встречи.

Байи перешел в "Манчестер Юнайтед" из испанского "Вильярреала" летом 2016 года. В составе британского клуба ивуариец провел 74 матча, в которых забил один мяч. Вместе с "Манчестер Юнайтед" он стал победителем Кубка лиги (2017), Суперкубка Англии (2016) и Лиги Европы (2017). В прошедшем сезоне защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах.

За сборную Кот-д'Ивуара Байи провел 32 матча, в которых дважды отличился и сделал одну результативную передачу. В 2015 году он стал победителем Кубка африканских наций в составе национальной команды.