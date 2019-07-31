Бывший футболист "Краснодара" Перейра подписал контракт с клубом MLS "Орландо"

ТАСС, 31 июля. Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал соглашение с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу североамериканской команды.

29-летний Перейра пребывал в статусе свободного агента после того, как истек срок его соглашения с "Краснодаром". Контракт с новым клубом будет рассчитан до конца 2020 года.

"Мы всегда стремимся усилить наш состав, Перейра отлично подходит команде, - заявил исполнительный вице-президент по футбольным операциям "Орландо" Луис Муцци. - Нам предстоит сыграть несколько важных матчей в чемпионате и кубке. Мы уверены, что Перейра поможет нашему клубу".

Перейра выступал за "Краснодар" с 2013 года, провел за клуб 201 матч, забил 29 мячей и сделал 33 голевые передачи. В прошедшем сезоне он провел 38 матчей во всех соревнованиях, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Полузащитник находится на третьем месте по количеству встреч за клуб. Лидируют натурализованный россиянин бразильского происхождения Жоаозиньо (сейчас выступает за московское "Динамо") и российский полузащитник Юрий Газинский - у обоих по 217 проведенных встреч.