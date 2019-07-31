Россиянин Рублев уступил немцу Гоевчику в матче теннисного турнира в Вашингтоне

ТАСС, 31 июля. Российский теннисист Андрей Рублев во встрече первого круга турнира в Вашингтоне проиграл немцу Петеру Гоевчику. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:2) в пользу немецкого теннисиста. Встреча длилась 2 часа 27 минут. Спортсмены четвертый раз сыграли между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. У Гоевчика теперь три победы, на счету Рублева - одна.

В следующем круге немецкий теннисист сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. Встреча пройдет 31 июля.

Турнир завершится 4 августа.