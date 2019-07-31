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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Ливерпуля" Уилсон может перейти в "Борнмут"

Руководство "Борнмута" готово предложить за полузащитника €27 млн

ТАСС, 31 июля. Валлийский полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Гарри Уилсон попал в сферу интересов "Борнмута". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

По информации издания, главный тренер "Борнмута" Эдди Хау заинтересован в приобретении 22-летнего Уилсона и убедил руководство команды подготовить предложение размером в €27 млн. Отмечается, что основной причиной приобретения футболиста стала необходимость в конкуренции для полузащитников Дэвида Брукса и Райана Фрейзера. Утверждается, что Хоу считает Уилсона игроком, который может быстро адаптироваться к стилю "Борнмута".

В летнее трансферное окно "Борнмут" приобрел полузащитника клуба "Хаддерсфилд" Филипа Биллинга за €25 млн.

Уилсон является воспитанником "Ливерпуля", за основную команду он дебютировал в 2015 году. В прошлом сезоне Уилсон выступал за "Дерби" на правах аренды, он провел 49 матчей в разных турнирах, забив 19 голов и отдав 6 передач.

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