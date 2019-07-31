СМИ: футболист "Барселоны" Малком отклонил предложение "Эвертона" и перейдет в "Зенит"

По информации издания, руководство английского клуба сделало предложение о приобретении 22-летнего игрока, однако сам футболист отказался от перехода, поскольку согласовал условия личного контракта с петербургским "Зенитом". Отмечается, что в финансовом плане "Зенит" выглядит предпочтительнее английской команды.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов приобрести Малкома за €40 млн. При этом отмечалось, что руководство "Барселоны" не планирует продавать игрока дешевле чем за €41 млн. Контракт Малкома с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

Малком играл за бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо". В прошлом сезоне он провел за "Барселону" 24 матча в разных турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.