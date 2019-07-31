{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: футболист "Барселоны" Малком отклонил предложение "Эвертона" и перейдет в "Зенит"

Ранее сообщалось, что российский клуб готов приобрести игрока за €40 млн
Малком EPA-EFE/ANDREU DALMAU
Описание
Малком
© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

ТАСС, 31 июля. Бразильский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отклонил предложение со стороны английского "Эвертона". Об этом сообщил портал Sport.es.

На эту тему
СМИ: "Зенит" может приобрести футболиста "Барселоны" Малкома

По информации издания, руководство английского клуба сделало предложение о приобретении 22-летнего игрока, однако сам футболист отказался от перехода, поскольку согласовал условия личного контракта с петербургским "Зенитом". Отмечается, что в финансовом плане "Зенит" выглядит предпочтительнее английской команды.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов приобрести Малкома за €40 млн. При этом отмечалось, что руководство "Барселоны" не планирует продавать игрока дешевле чем за €41 млн. Контракт Малкома с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

Малком играл за бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо". В прошлом сезоне он провел за "Барселону" 24 матча в разных турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.

Теги
Российский футбол
ММА
Минаков проведет бой в Bellator против Айялы 24 августа
Поединок будет соглавным на турнире
Читать полностью