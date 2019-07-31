Минаков проведет бой в Bellator против Айялы 24 августа

ТАСС, 31 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков, выступающий в тяжелой весовой категории, следующий поединок проведет 24 августа на турнире Bellator 225 против американца Хави Айялы. Об этом сообщил портал MMAFighting.

Этот бой будет соглавным на турнире. В главном поединке в супертяжелой весовой категории встретятся россиянин Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион. Турнир пройдет в Бриджпорте (США, штат Коннектикут).

Минаков в феврале проиграл французу Чейку Конго в поединке организации Bellator в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) решением судей. В послужном списке 34-летнего россиянина 21 победа (19 досрочно) и одно поражение. Он также является четырехкратным чемпионом мира по самбо.

30-летний Айяла провел 18 боев, одержал 11 побед и потерпел семь поражений.