Крыховяк: "Локомотив" может показывать игру более высокого уровня, чем в матче с ЦСКА

БАКОВКА /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" могут показывать игру более высокого уровня, чем в матче третьего тура с ЦСКА. Таким мнением с журналистами в среду поделился полузащитник столичной команды Гжегож Крыховяк.

На старте нового сезона "Локомотив" сыграл вничью с казанским "Рубином" (1:1), обыграл "Тамбов" (2:1) и уступил ЦСКА (0:1). Железнодорожники набрали четыре очка и занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Мне не понравилась последняя игра, мы можем играть лучше, ведь мы сделали только один удар в матче против ЦСКА. Уровень нашей команды выше. Конечно, сезон долгий, много игр, мне нравится играть с [Дмитрием] Бариновым, это очень хороший игрок, он много бегает, бьется, это хорошо для команды", - заявил Крыховяк.

"Я знаю четыре с половиной языка, русский язык знаю наполовину. Один раз в неделю занимаюсь языком, учитель занимается дома со мной, каждый день я говорю по-русски, это хорошая практика. Еще не читаю ничего на русском, пока трудно писать и читать", - отметил футболист.

В прошлом сезоне Крыховяк выступал за "Локомотив" на правах аренды, перейдя из французского ПСЖ. В июле текущего года столичный клуб подписал трехлетнее соглашение с польским полузащитником.