Семин считает, что "Локомотиву" нужно как минимум три новых футболиста

БАКОВКА /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" нуждается в покупке трех новых футболистов для успешного выступления в текущем сезоне. Об этом журналистам заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В текущее трансферное окно "Локомотив" усилился защитниками Серкейрой Мурило и Дмитрием Живоглядовым.

"Я тоже жду [трансферов], идеально было бы усиление в среднюю линию, в линию оборону и линию атаки по одному игроку. По вратарской позиции вопросов нет, новый контракт с Маринато Гилерме заключен, - сказал Семин. - В связи с тем, что дальше пойдет очень сложный календарь, увеличится количество игр, поэтому нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая может успешно играть, была увеличена. Но если нет, значит будем использовать тот резерв, который у нас есть, будем доверять совсем молодым ребятам, в этих тяжелых матчах они будут себя проявлять, а как они себя проявят, это достаточно сложный вопрос, предугадать сложно".

На старте нового сезона "Локомотив" сыграл вничью с казанским "Рубином" (1:1), обыграл "Тамбов" (2:1) и уступил ЦСКА (0:1). Железнодорожники набрали четыре очка и занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В сентябре "Локомотив" начнет выступление в Лиге чемпионов.