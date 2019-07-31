Семин: место Смолова в основном составе "Локомотива" зависит от его кондиций

БАКОВКА /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Федор Смолов занимается в общей группе, место в основном составе зависит от его физических кондиций. Об этом журналистам заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Смолов вышел в основном составе на матч за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита" (3:2), где отметился голом и результативной передачей. На игры чемпионата России против казанского "Рубина" (1:1), "Тамбова" (2:1) и ЦСКА (0:1) форвард выходил на замену во втором тайме.

"Смолов играл в Суперкубке России, играл достаточно хорошо. После Суперкубка у него было повреждение, он долгое время не тренировался. Сейчас он работает в общей группе, все зависит от него, будут хорошие кондиции - значит будет играть больше времени и постоянно", - отметил специалист.

"[Бенедикт] Хёведес и [Соломон] Кверквелия занимаются в общей группе, но есть еще определенные проблемы, связанные с тем, что подготовительный этап они провели не полностью, они должны догнать по физическому состоянию общую группу. У [Дмитрия] Живоглядова есть повреждение после ЦСКА, сегодня он не тренируется", - добавил Семин..

После трех туров "Локомотив" набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют с самарскими "Крыльями Советов", игра пройдет 3 августа.