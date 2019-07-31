Тихонов заявил, что трансферная политика ФК "Спартак" не приведет ни к чему хорошему

"Клуб потерял футболистов основного состава, которые определяли игру команды, я не знаю, как "Спартак" будет действовать дальше, - сказал Тихонов. - Если у клуба были именно такие планы на трансферную политику, то надо будет смотреть на результаты в дальнейшем. Но сейчас трансферная кампания идет не в лучшую сторону и не приведет ни к чему хорошему".

Тихонов поделился мнением о возвращении в "Спартак" из аренды в тульском "Арсенале" Зелимхана Бакаева и приобретении у "Ростова" Резиуана Мирзова, который также провел прошлый сезон в Туле. " Это хорошо, что Бакаев - воспитанник "Спартака". Но играть в "Арсенале" и играть в "Спартаке" - это две большие разницы. В матче с "Сочи" он мне не понравился, в игре против "Ростова" неплохо выглядел в первом тайме. Там есть еще Мирзов, который тоже будет пытаться играть в основном составе, не факт, что ему это удастся", - сказал Тихонов.

После трех туров сезона-2019/20 Российской премьер-лиги "Спартак" занимает 10-е место, набрав четыре очка. Красно-белые победили в первом туре новичка РПЛ "Сочи" (1:0), затем сыграли вничью с "Ростовом" (2:2), а в третьем туре проиграли еще одному дебютанту - "Тамбову" (0:2).