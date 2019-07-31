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Футбол в России

Тихонов: "Спартак" не будет претендовать на призовые места в РПЛ сезона-2019/20

Бывший игрок красно-белых считает, что ЦСКА, "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар" выглядят стабильнее спартаковцев

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский футбольный клуб "Спартак" не сможет подняться выше четвертого места по итогам сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок и капитан "Спартака" Андрей Тихонов.

После трех туров нынешнего сезона чемпионата России "Спартак" занимает 10-е место, набрав четыре очка.

"Нет никаких предпосылок для того, чтобы "Спартак" стал призером. Посмотрите на ЦСКА, "Локомотив", "Зенит", "Краснодар", эти команды являются главными конкурентами красно-белых, и в данный момент они стабильнее и сильней", - сказал Тихонов.

По итогам сезона-2018/19 "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице. Клуб завоевал право на участие в третьем квалификационном раунде Лиге Европы, в котором сыграет против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа).

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Российский футбол
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