"Нефтчи" ожидает аншлаг на ответном матче Лиги Европы с "Арсеналом"

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Азербайджанский "Нефтчи" ожидает полные трибуны на домашнем ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Нефтчи".

Первый блин комом. Тульский "Арсенал" уступил дома "Нефтчи" в дебютном матче в еврокубках

Первая игра состоялась 25 июля в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу азербайджанского клуба. Ответная встреча пройдет в четверг в Баку, начало - 20:00 мск. На первом матче присутствовало около 15 тыс. болельщиков при общей вместимости стадиона в 20 тыс. зрителей.

"Билеты очень хорошо продаются. Мы ожидаем аншлаг", - сообщили в пресс-службе, отметив, что клуб выделил 300 билетов для болельщиков "Арсенала".

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе тульского клуба, что около 50 болельщиков "Арсенала" поддержат команду в Баку. "Нефтчи" выступает на стадионе "Баксель-Арена", который вмещает 15 тыс. зрителей.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" занял шестое место и завоевал право на участие во втором отборочном раунде Лиги Европы. "Нефтчи" стал вторым в национальном первенстве и начал турнир с первого квалификационного раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (3:0, 6:0).