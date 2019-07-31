Гендиректор "Химок": Мозгов через год попытается вернуться в НБА

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой Тимофей Мозгов, в среду подписавший однолетний контракт с "Химками", в 2020 году попытается возобновить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

В настоящее время 33-летний Мозгов восстанавливается от повреждения колена, из-за которого он пропустил прошлый сезон.

"Мы понимали ситуацию со здоровьем, с травмами, - сказал Астахов. - Он каждое межсезонье приезжал в Химки тренироваться. И сейчас было также. Мы наблюдали процесс - видя динамику восстановления решили заключить контракт".

"При этом мы понимали все риски, - отметил гендиректор подмосковного клуба. - Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Тимофей истосковался по игре, он чемпион НБА, наш воспитанник. Контракт заключили на год, Тимофей не скрывает, что если все будет хорошо, он попробует через год вернуться в НБА".

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года на сумму $64 млн.

В 2017 году "Лейкерс" обменял центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его. В составе сборной России Мозгов стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладателем бронзовой медали чемпионата Европы - 2011.